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В 2016 году число жителей России, участвующих в онлайн-курсах, достигло миллиона человек, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с совместным докладом Coursera, «Открытого образования» и «Лекториума».

Исследование показало, что в основном сторонниками онлайн-обучения являются люди, уже имеющие высшее образование. При этом в центральной России чаще всего выбирают курсы по IT-обработкое данных, машинному обучению, бизнесу, искусству и личной эффективности. Жители Сибири и Урала более заинтересованы в программировании, межкультурных коммуникациях, астрономии и маркетинге.

По мнению авторов доклада, аудитория онлайн-образования продолжит увеличиваться в 2017 году, что спровоцирует нехватку кадров.

«В 2017 году нас ждет колоссальный кадровый голод на рынке онлайн-образования. Потребуются самые разнообразные специалисты: от продюсеров образовательных программ до авторов, владеющих новыми методическими возможностями», – пояснил гендиректор «Лекториума» Яков Сомов.

С 1 февраля 2015 года образовательная платформа Coursera была недоступна для жителей Крыма из-за американских санкций, введенных в отношении России. Сайт возобновил работу на территории полуострова в июле 2016 года после критики со стороны российского и американского образовательных сообществ.