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«Антитеррористические» законы, предложенным депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, попали в топ-10 мировых инициатив хранения данных, представляющих угрозу дальнейшему инновационному развитию. Соответствующий рейтинг составил Information Technology & Innovation Foundation (ITIF), пишут «Ведомости».

В список также вошли Китай, Индонезия, Турция, Вьетнам и Германия, но при этом «Ведомости» подчеркнули, что в этих странах были приняты более мягкие меры, в отличие от России.

«В основном инициативы касались лишь локализации данных в стране, что, по мнению экспертов ITIF, вредит всей экосистеме мировой торговли и инноваций», – отметила газета.

Российское законодательство авторы доклада сочли «жестче всех». Издание пояснило, что в Германии хранить информацию о приеме и отправке сообщений или звонков необходимо в течение 10 недель.

Заметка дополняется.