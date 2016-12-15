Когда сто дней назад Владимир Путин сменил во главе Калининградской области своего охранника Евгения Зиничева на тридцатилетнего правительственного чиновника Антона Алиханова, более сенсационной из этих двух новостей выглядела как раз отставка, а не назначение. Зиничев процарствовав в Калининграде три месяца, успел запомниться излишней даже по российским меркам закрытостью на грани аутизма (единственный его разговор с журналистами продолжался меньше минуты), но дело даже не в закрытости. Зиничев был вторым после Алексея Дюмина путинским охранником, ставшим губернатором, и это выглядело уже тенденцией – Путин исчерпал привычные кадровые источники и теперь распределяет регионы между новыми людьми, в жизни которых никогда не было вообще никакой политики кроме близкого общения с самим Путиным в быту. По этому поводу политологи успели написать много всего интересного и поучительного, и тут вся концепция обрушилась – охранник губернатором быть перестал, утечки в прессе намекали, что все дело в его неспособности общаться с людьми, то есть эксперимент оказался неудачным – может быть, теперь и Дюмину стоит приготовиться к отставке? Вот это интрига, думать об этом интересно. А о молодом губернаторе – наоборот, ничего интересного думать не получалось.