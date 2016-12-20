09:07

На внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение о том, что все сотрудники ведомства обязаны предоставлять сведения об «общедоступной информации», которую они размещали в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудников аппарата в Госдуме.

В специальной форме, утвержденной в конце декабря правительством, чиновник должен заполнить информацию о себе (ФИО, должность и паспортные данные), после чего в специальной графе должен проставить «адреса сайта» или «страницы сайта», на которых им размещалась «общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать».

Опрошенные изданием чиновники выразили уверенность, что исполнить закон на практике будет затруднительно, так как фактически в таблицу по отдельности необходимо заносить «все посты, выложенные в соцсетях», а также действия на других сайтах.

В то же время, источник в аппарате Госдумы выразил уверенность, что так как норма «только начинает действовать», в ближайшее время до ведомств будут доведены инструкции о том, как правильно заполнять формы. Та же самая ситуация, по его словам, складывалась, когда вводилась необходимость заполнения деклараций о доходах.

Поправки к законам «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской Федерации» были приняты в июне 2016 года. Согласно поправкам, предоставление сведений об информации, размещенной в интернете, госслужащие должны сдавать до 1 апреля каждого года.