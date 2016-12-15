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Рубль и рублевые активы за последние два года стали самыми крепкими и сильными активами в мире. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе экспертной дискуссии Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящей в рамках Гайдаровского форума, передает «Интерфакс».

«Иностранный бизнес, приходя в Россию, в первую очередь ориентировался на внутренний рынок. Но в последние два года ситуация меняется. Рубль больше не является переоцененным. Мы видим, что все больше компаний, в том числе глобальных, начинают работать на экспорт с российского рынка», – пояснил министр.

По словам Орешкина, те иностранные игроки, которые боялись, что нестабильность на финансовых рынках и инфляция будут сохраняться, «упустили очень серьезные возможности».Он отметил, что сейчас основной задачей правительства является обеспечение определенности для бизнеса.

«Подготовка плана [ по выходу экономики РФ на темпы роста не ниже мировых] – это тот механизм, через который эту определенность у бизнеса нужно создавать», – цитирует Орешкина «Прайм».

На валютных торгах Московской биржи 12 января курс рубля вновь укрепился по отношению к доллару – валюта США за первые минуты сессии подешевела на 18,5 копейки до 59,56 рубля. При этом 5 января курс доллара впервые с середины 2015 года опустился ниже 60 рублей. Укреплению российской валюты в начале 2017 года способствовал рост мировых цен на нефть – 3 января котировки Brent впервые за год превысили $58 за баррель. 12 января баррель Brent торгуется на уровне выше $55.