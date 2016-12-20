11:07

России необходимо около $320 млрд для того, чтобы решить проблему высокой энергоемкости экономики. Об этом заявил вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилл Муллер в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве, передает RNS.

«Энергоемкость мешает росту производительности труда и росту экономики. Стране потребуется $320 млрд для того, чтобы решить эту проблему. В год не менее $80 млрд», – сказал он.

Муллер отметил, что в России тратится вдвое больше энергии на душу населения, чем в Латинской Америке, при том что ВВП РФ представляет собой только четверть ВВП Латинской Америки, а население – четверть совокупного населения латиноамериканских стран.

В мае 2016 года министерство экономического развития предложило с целью экономии снизить энергоемкость промышленности на 2,5% в год. В ведомстве заявили, что снижение энергоемкости можно обеспечить путем роста поддержки несырьевого экспорта и импортозамещения, а также вывода из экономики энергонеэффективных производств.