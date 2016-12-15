11:50

Низкоквалифицированный труд мигрантов в России замедляет развитие страны. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе выступления на Гайдаровском форуме 12 января, передает «Интерфакс».

«Эти люди работают у нас не со знаком “плюс”, они работают со знаком “минус”. И, к сожалению, такая политика дестимулирует работодателей по отношению к техническому перевооружению, это снижает наши темпы перехода к так называемым высокопроизводительным местам», – пояснила она.

По словам Голодец, на территории РФ работают около 7 млн человек из других стран. При этом российское государство несет значительные социальные издержки в связи с мигрантами. Вице-премьер указала, что «мы за них все равно платим – платим за образование детей мигрантов, несем серьезные социальные расходы».

Голодец призвала «взять четкий и внятный курс на отказ от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда». Как передает «Прайм», она также назвала приоритетной задачей правительства повышение доходов населения.

Как добавила вице-премьер, сейчас в России зарплату ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда) получают 4,9 млн человек. При этом главным последствием занижения оплаты труда становится приток низкоквалифицированных мигрантов. В середине декабря Голодец также заявила, что реальный уровень бедности в РФ значительно выше статистического.