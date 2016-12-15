11:38

Вопреки заявлениям Владимира Путина о частичном выводе группировки ВС РФ из Сирии Россия, напротив, увеличивает там свое присутствие. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух неназванных чиновников из Белого дома.

«[Русские] говорят, что они уходят [из Сирии], но мы до сих пор не видели доказательств, подтверждающих это. Напротив, мы видели новые доказательства их прибытия», – заявил один из источников.

По данным Fox News, в Сирию переправлены четыре новых штурмовика Су-25. Источники также рассказали о том, что в ближневосточной стране размещены дополнительные отряды контрактников и «бойцов из Чечни», не уточнив точного их количества.

В Минобороны, в свою очередь, 12 января официально заявили о том, что четыре Су-25 действительно были переправлены в Сирию, однако это было сделано в рамках плановой ротации. В ведомстве подчеркнули, что группировка сокращается: так, уже вернулись в РФ первые шесть бомбардировщиков Су-24.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны РФ о выводе части группировки из Сирии в конце декабря 2016 года. Незадолго до этого стало известно о достижении соглашения о прекращении огня между правительством и повстанцами, достигнутого при посредничестве Москвы и Анкары.

О первых конкретных мерах по выводу войск Минобороны отчиталось в начале января: побережье Сирии покинули авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли.

Источники Fox News заявили, что по американским подсчетам за два месяца с «Адмирала Кузнецова» было совершено 154 вылета, что говорит об ограниченной боеспособности российского корабля. С американских авианосцев, заявили в Вашингтоне, такое количество вылетов совершается «за несколько дней».