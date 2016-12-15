12:00

Минздраву следует сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования (ОМС), а не регулировать вопросы продолжительности рабочего дня курильщиков. Об этом журналистам заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», – сказал он, комментируя предложение Минздрава увеличить рабочий день для курящих сотрудников.

Предложение увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков содержится в разработанной Минздравом антитабачной концепции на 2017–2022 годы. В ней также предложены другие меры, направленные на сокращение потребления табака среди населения.

В частности, Минздрав предложил ввести непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровней, принятых сейчас в Евросоюзе, а также ввести налог на розничную продажу сигарет в размере 10% от их цены.

Также в концепции Минздрава предлагается полностью запретить продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже после достижения ими совершеннолетия.