12:25

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что положительной стороной обвинений России в хакерских атаках стало повышение имиджа российского IT-образования. Об этом министр сообщил RNS.

«Единственный позитивный момент в этом вижу в том, что это повышает имидж качества подготовки IT-специалистов в России», – заявил он.

Никифоров, однако, отметил, что Россия не поддерживает хакерские атаки и считает это преступлением.

Ранее Россия вошла в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками». По оценкам аналитиков, Россия ежегодно тратит на финансирование подразделений по кибербезопасности около $300 млн. В пятерку стран, которые больше всего тратят на хакеров также вошли США, Китай, Великобритания и Южная Корея.

В конце декабря президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против российских IT-компаний и выдворении из страны 35 дипломатов. Все они, по его мнению, пытались влиять на выборы президента США.

После этого американская разведка опубликовала доклад, в котором утверждалось, что инициатором кибератак стал президент России Владимир Путин. В правительстве России отдавали предпочтение победившему кандидату Дональду Трампу, уверены авторы доклада.

В Кремле свою причастность к атакам отрицают, а сам доклад разведки США назвали «любительским», так как в нем не содержится прямых доказательств причастности России и Владимира Путина.