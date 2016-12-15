12:30

Продажи легковых автомобилей в России в 2016 году упали на 11% до 1,42 млн единиц. Об этом 12 января сообщил глава Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер, передает «Интерфакс».

Ранее в АЕБ прогнозировали, что по итогам прошлого года российский авторынок сократится на 10,3% до 1,44 млн единиц. В 2015 году обвал продаж автомобилей в стране составил 36%.

В декабре 2016 года продажи автомобилей на российском рынке снизились на 0,9% до 146 тысяч единиц. При этом в ноябре они выросли на 0,6% – впервые за два года.

Ранее 12 января АвтоВАЗ отчитался о спаде продаж за 2016 год на 1% до 266,3 тысячи машин. В декабре, однако, концерн реализовал 27,63 тысячи автомобилей – на 17,8% больше, чем в том же месяце годом ранее. В АвтоВАЗе также оценили спад на российском авторынке в 12%.

Что касается текущего года, в АЕБ ожидают, что авторынок РФ вырастет на 4% до 1,48 млн единиц. «Прогноз предполагает, что правительственная поддержка автомобильного сектора в 2017 году будет на запланированном уровне и что новые программы будут эффективными», – указали в АЕБ.