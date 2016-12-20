12:48

В Сирию были переброшены четыре штурмовика Су-25 ВВС РФ в рамках плановой ротации. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в Republic.

Ранее о переброске Су-25 в Сирию сообщал Fox News со ссылкой на источники в Вашингтоне. В США расценивали этот факт как усиление российской группировки в Сирии.

Само сообщение Fox News в российском военном ведомстве назвали «не более чем примитивной пропагандистской уткой».

В Минобороны также заявили, что в рамках сокращения группировки ВС РФ в Сирии в Россию уже вернулись шесть бомбардировщиков Су-24. Помимо этого, на пути в пункт базирования в Североморск находится группа во главе с «Адмиралом Кузнецовым», в ее состав входят более 40 самолетов.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны РФ о выводе части группировки из Сирии в конце декабря 2016 года. Незадолго до этого стало известно о достижении соглашения о прекращении огня между правительством и повстанцами, достигнутого при посредничестве Москвы и Анкары.