13:27

Политик Алексей Навальный направил в Федеральное казначейство заявление с требованием взыскать выплаченный ему по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) штраф с судьи по делу «Кировлеса» Сергея Блинова. Об этом он сообщил в своем блоге.

ЕСПЧ постановил выплатить Навальному штраф 3,4 млн рублей. Он получил эти деньги в ноябре 2016 года, после того как Верховный суд согласился с решением ЕСПЧ.

«Грубо говоря, с каждого гражданина РФ содрали 2 копейки, чтобы заплатить за неправосудное решение судьи Блинова. 2 копейки это немного, но, согласитесь, все равно как-то несправедливо. Если за каждое решение каждого плохого судьи платить 2 копейки, то останешься без штанов», – пояснил оппозиционер.

Часть 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса РФ (право регресса к лицу, причинившему вред) предусматривает возможность возмещения суммы выплаты из средств человека, решение которого было признано незаконным. Иск имеет право предъявить сторона, которая выплатила штраф, в данном случае это Минюст, но на 12 января он не был подан, утверждает Навальный в заявлении.

Ранее Навальный объявил, что подаст на судью Блинова заявление в Следственный комитет из-за обвинительного приговора по делу «Кировлеса». Основанием для заявления станет нарушение статьи 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора). Он также собирался подать иск на апелляционную комиссию.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека объявил о нарушениях, допущенных в деле Навального и Офицерова. По данным ЕСПЧ, они были осуждены за деяния, которые невозможно отличить от предпринимательской деятельности. Он обязал выплатить фигурантам дела компенсацию €80 тысяч.

В ноябре Верховный суд РФ отправил дело «Кировлеса» на пересмотр, тем самым отменив приговор 2013 года о виновности Навального и предпринимателя Петра Офицерова в особо крупном хищении.