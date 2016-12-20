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После передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) вход в него будет свободным. Об этом 12 января заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает «Интерфакс».

«Никто не взимает плату за вход в храм. Будет свободный доступ для тех, кто хочет посетить храм. Конечно, там есть и экскурсионная деятельность, она будет продолжаться», – пояснил он.

Как добавил Легойда, в РПЦ не считают, что решение правительства Санкт-Петербурга о передаче собора церкви вызвало раскол в обществе.

«Раскол – это стилистически очень завышенная оценка. Есть люди, которые считают, что это несправедливо. Мне кажется, после наших объяснений многие будут удовлетворены», – указал он.

В свою очередь, глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов) заявил, что никаких ограничений на посещение Исаакиевского собора вводиться не будет. «Конечно, когда будет проводиться литургия, будут вводиться ограничения, будет рекомендоваться обойти. Эти ограничения существуют в любом храме», – добавил он.

Ранее 12 января вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов сообщил, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование, а собственником здания останется город. При этом городские власти и РПЦ заключат договор о сохранности музейных объектов собора, который будет расторгнут, если новый пользователь не исполнит свои обязательства.

«Объект из казны не уходит, Петербург остается собственником собора. Все права и ответственность собственника вытекают из этого статуса. Мы обязаны объект содержать в надлежащем состоянии», – подчеркнул он.

Между тем губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января отмечал, что содержание собора будет полностью возложено на РПЦ. В самой же церкви выразили надежду, что получат субсидии на пользование собором.

«Исаакиевский собор и до революции (когда церковь не была отделена от государства) не принадлежал ни епархии, ни даже синоду. Он находился в подчинении министра внутренних дел (как Смольный собор – в ведении министерства народного просвещения, а Петропавловский – министерства императорского двора). Собор содержало государство, а не приход. И сам храм, и его знаменитая колоннада и тогда входили в состав главных достопримечательностей столицы Российской империи», – отметил в статье в «Деловом Петербурге» историк Лев Лурье.

Сейчас стоимость посещения Исаакиевского собора без учета льгот составляет 250 рублей с человека, а билет на колоннаду собора – еще 150 рублей. В июле 2015 года РПЦ уже просила вернуть ей собор, но в правительстве тогда отказали.