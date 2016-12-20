14:01

В Кремле не согласны с высказываниями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по крымскому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса. Разумеется, мы не согласны с такими формулировками, будем аргументированно объяснять свою позицию», – сказал он.

Песков отметил, что словам Тиллерсона является его позицией, и в Кремле принимают ее к сведению.

11 января Тиллерсон в ходе своего выступления на слушаниях в американском сенате заявил, что Россия «вторглась» на территорию Украины в 2014 году и «захватила» Крым.

«Россия сегодня представляет опасность, но она непредсказуема в продвижении своих собственных интересов. Она вторглась на Украину, захватила Крым, поддерживает сирийские войска, которые грубо нарушают законы войны», – заявил он.

Тиллерсон отметил, что Россия должна нести ответственность за свои действия, в том числе за ситуацию с полуостровом. Он добавил, что Россия «не имела прав на территорию, которая не является ее частью».