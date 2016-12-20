14:08

На новогоднее оформление Москвы было потрачено почти 7 млрд рублей из бюджета. Соответствующие подсчеты приводит Meduza.

Как отмечается в расследовании издания, крупнейшим подрядчиком стали структуры холдинга «Ташир», принадлежащего миллиардеру Самвелу Карапетяну – они получили заказов на сумму 1,93 млрд рублей.

Десятую часть контрактов (на 688,5 млн рублей) выиграла фирма «Форум», которая принадлежит адвокату Ольге Керецман, имеющей связи с бизнес-структурами братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов.

Как подчеркивает Meduza, впервые за долгое время средства на новогоднее оформление были взяты непосредственно из бюджета города, до этого до 80% трат брали на себя частные компании.

В декабре свою РБК оценивало затраты на проведение Нового года в Москве в 3 млрд рублей.