14:02

Национальный совет по телерадиовещанию Украины обязал провайдеров прекратить трансляцию телеканала «Дождь». Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение было вынесено из-за «непризнания каналом суверенитета Украины» и трансляции российской рекламы.

«В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ», – пояснили в совете.

На протяжении 2016 года Украина не раз отмечала нарушения законодательства со стороны телеканала. В частности, его журналисты «незаконно» посещали территорию Крыма со стороны России, пояснили в национальном совете.

Ранее сообщалось, что активисты ветеранской общественной организации на Украине пришли в офис кабельного оператора «Клен», где потребовали отключить телеканал «Дождь». Журналист «Дождя» Сергей Ерженков при этом отметил, что 25% их зрителей – украинцы, а сам телеканал занял однозначную позицию по вопросу присоединения Крыма.