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Реальный эффективный курс рубля (по отношению к корзине валют основных торговых партнеров России с учетом инфляции в соответствующих странах) в 2016 году вырос на 20,7%. Об этом сообщается в материалах Центробанка.

Для сравнения, в 2015 году реальный эффективный курс рубля увеличился на 0,9%, а в 2014 году – упал на 27,4%.

По отношению к доллару США реальный курс российской валюты вырос за прошлый год на 15,8%, а к евро – на 20,9%. Только за декабрь рубль укрепился к доллару на 4,1% (по сравнению с ноябрем), к евро – на 6,7%.

Что касается среднего номинального курса доллара, в 2016 году он составил 66,9 рубля против 60,66 рубля в 2015 году. Средний номинальный курс евро в прошлом году достиг 74,06 рубля после 67,43 рубля в 2015-м.

Ранее 12 января глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил,что валюта РФ больше не является переоцененной, а за последние два года рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире.

В ходе торгов Московской биржи 12 января курс доллара снизился на 45 копеек до 59,3 рубля, а евро, напротив, прибавил 15 копеек и достиг 63,28 рубля. Официальный курс доллара на 12 января составляет 60,16 рубля, а евро – 63,52 рубля.