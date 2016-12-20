15:05

Президент РФ Владимир Путин одобрил кандидатуру Мурата Кумпилова на пост главы Адыгеи. Об этом сообщает «Интерфакс». Путин выразил уверенность, что Кумпилов хорошо знает проблемы региона и сможет успешно управлять им.

«Сами все хорошо знаете, знаете задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития, задачи, решение которых ожидается людьми», – сказал президент.

43-летний Кумпилов с сентября 2016 года возглавляет парламент Адыгеи. До этого он на протяжении восьми лет занимал должность премьер-министра республиканского правительства.

Кумилова на должность главы региона порекомендовал нынешний глава региона Аслан Тхакушинов. Он покидает свой пост в связи с истечением второго пятилетнего срока полномочий.