15:32

Структуры американской нефтедобывающей компании ConocoPhillips подали иск против дочерней компании «Роснефть» Rosneft Trading и венесуэльской государственной компании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Российскую компанию подозревают в незаконном приобретении прав на 49,9% акций венесуэльской компании Citgo, которая расположена в США. Об этом сообщает Latin America Herald Tribun.

По версии ConocoPhilips, PDVSA, которая контролирует Citgo, пытается вывести активы из США, совершая ряд мошеннических сделок. Получении 49,9% акций Citgo российской компанией истцами рассматривается как последняя часть кампании по выводу средств из США, чтобы обмануть кредиторов.

Американская компания просит суд аннулировать сделку.

Акции Citgo перешли к Rosneft Trading в декабре в качестве залога после того, как российская компания предоставила PDVSA финансирование в размере $1,5 млрд. Аналогичный иск к структуре «Роснефти» подавала канадская золотодобывающая компания Crystallex.

ConocoPhillips добивается от Венесуэлы компенсации за национализацию ее активов в 2008 году. Всего американская компания подала три иска, один из них был удовлетворен Международным центром по урегулированию инвестиционных споров, но сумма компенсации на данный момент не назначена.

Citgo Petroleum управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами в США, а также нефтяными терминалами и нефтепроводами по всей стране.