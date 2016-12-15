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Корпорация Apple планирует заняться выпуском фильмов и телевизионных шоу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как рассказали собеседники издания, компания в течение последних месяцев ведет переговоры с продюсерами о покупке прав на сценарии телешоу. Кроме того, по их данным, в Apple рассматривают возможность предлагать пользователям оригинальные фильмы.

Руководство Apple ожидает, что компания сможет выпустить новый контент уже к концу 2017 года. Как ожидается, контент компании по уровню будет сопоставим с сериалами «Мир Дикого Запада» (Westworld) на HBO и «Очень странные вещи» (Stranger Things) на Netflix.

Таким образом компания собирается увеличить конкуренцию между сервисом Apple Music и аналогичным музыкальным сервисом Spotify, отмечает газета.

В декабре 2016 года у сервиса Apple Music было 20 млн платных подписчиков. По данным, которые обнародовал Spotify ранее в сентябре, аудитория сервиса составляла около 40 млн платных пользователей.