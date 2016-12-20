16:23

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «затянувшийся паралич кредитов» и нехватку инвестиций главными проблемами экономического развития страны. Об этом он заявил в ходе Гайдаровского форума, передает RNS.

«Конечно, есть еще целый ряд ограничений, с которыми необходимо справиться для того, чтобы достигнуть нормальных темпов, приемлемых темпов роста. И они, кстати, хорошо знакомы большинству развитых и развивающихся стран. Прежде всего, это дефицит инвестиций и затянувшийся паралич кредитов», – сказал Медведев.

По мнению главы правительства, один из наиболее серьезных вызовов России – это риск нарастания технологического отставания. Он добавил, что нужно постоянно развивать технологии и повышать квалификацию специалистов.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в российские фонды в 2016 году стал максимальным с 2010 года. За год их объем достиг $727 млн. Привлекательность российских фондов повысилась из-за роста цен на нефть, удачной приватизации «Роснефти» и надежды на улучшение отношений между США и Россией.