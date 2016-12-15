16:51

Добыча нефти в Саудовской Аравии снизилась до минимального уровня примерно за два года. Об этом заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих, передает Reuters.

По его словам, суточная нефтедобыча в стране упала ниже 10 млн баррелей. Последний раз на таком уровне добыча углеводородов в Саудовской Аравии находилась в феврале 2015 года.

Аль-Фалих отметил, что в феврале текущего года королевство может еще сильнее сократить нефтедобычу. По его мнению, мировой рынок углеводородов стабилизируется благодаря соглашению ОПЕК.

В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки.

В январе генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал Саудовскую Аравию одним из лидеров среди входящих в картель государств по снижению объемов добычи. До этого источники The Wall Street Journal сообщили, что Эр-Рияд уменьшил объемы добычи не меньше чем на 486 тысяч баррелей в сутки, начиная с октября прошлого года.