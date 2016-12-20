Дружба с Венесуэлой была одним из главных внешнеполитических проектов России эпохи Владимира Путина. Российские компании вкладывали в южноамериканскую страну миллиарды долларов. Игорь Сечин стал личным другом президента Уго Чавеса, а «Роснефть» получила доступ к разработке венесуэльских нефтяных месторождений. Венесуэла, хотя и в долг, стала одним из пяти крупнейших покупателей российского оружия. Но капитализировать дружбу с режимом Чавеса оказалось непросто: как выяснил Republic, часть российско-венесуэльских контрактов оплачивалась в местной валюте, боливарах, которые сейчас можно поменять на доллары разве что по курсу почти 4000:1 – при официальном курсе 10 боливаров за доллар. В результате в России образовался черный рынок венесуэльских боливаров, на котором никому не нужную валюту продают партиями по миллиарду.

Перевозчики

В конце июня прошлого года черный BMW X5 подъехал к российско-литовской границе и встал в очередь в «зеленый коридор». Водителю, гражданину Литвы, не повезло – российские таможенники решили проверить три его чемодана и дорожную сумку, в которых с удивлением обнаружили больше 11 миллионов венесуэльских боливаров в нераспечатанных пачках.

Этот случай не был единичным: путешественников с миллионами боливаров в 2016 году задерживали в Шереметьево, Домодедово и Пулково – и это только те эпизоды, которые попали в прессу.

По официальному курсу, установленному венесуэльским правительством, доллар в 2016 году стоил 10 боливаров, и формально 11 миллионов боливаров – это больше $1 млн, так что литовцу грозит до 12 лет тюрьмы за контрабанду валюты. Реальная стоимость этой суммы в самой Венесуэле – меньше $3 тысяч: официальный курс имеет мало отношения к действительности, и обычный человек может обменять местную валюту только на черном рынке, где за доллар сейчас дают 3750 боливаров. За последние несколько лет венесуэльская валюта обесценилась настолько, что в магазинах деньги не пересчитывают, а взвешивают. За пределами страны боливары и вовсе превращаются в фантики: еще в 2003 году Уго Чавес ввел валютный контроль, и легально обменять боливары ни в одной другой стране невозможно.

Все это не останавливает россиян: по словам торговцев боливарами, за последние несколько лет из Венесуэлы вывозились миллиарды – на частных самолетах и в морских контейнерах, где пачки с новенькими купюрами лежали бок о бок со знаменитым венесуэльским какао. На российских форумах можно найти сотни объявлений с предложениями купить или продать венесуэльскую валюту и десятками фото и видео комнат, заваленных яркими купюрами с изображением Симона Боливара.

Кто и зачем рискует свободой, чтобы ввезти в Россию валюту, которая за последние три года обесценилась на черном рынке в 50 раз, и при чем тут могут быть российские госкомпании?