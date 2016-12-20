17:22

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани займется анализом кибербезопасности в частном секторе при избранном президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление команды Трампа.

Джулиани будет работать с компаниями, которые сталкивались или сталкиваются с кибер-угрозами. В заявлении Трампа отмечается, что Джулиани был выбран из-за его успешной работы на посту мэра и опыта в обеспечении кибербезопасности.

Бывший мэр занимал пост председателя мировой кибербезопасности в компании Greenberg Traurig, позднее он основал международную юридическую компанию Giuliani Partners.

Ранее Трамп выбрал заместителя советника по национальной безопасности. Им стал Томас Боссерт, который занимал пост главного помощника по национальной безопасности при президента Джордже Буше младшем. Боссерт будет заместителем демократа Майкла Флинна.

Дональд Трамп пообещал, что предпримет «агрессивные шаги» в борьбе против хакерских атак. Это произошло после того, как американская разведка представила ему доклад о вмешательстве хакеров в выборы президента США.