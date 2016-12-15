В воскресенье, 15 января в Великобритании и России покажут последний эпизод сериала «Шерлок». Эта современная версия приключений легендарного сыщика прошла путь от небольшого эксперимента до признанного зимнего развлечения миллионов телезрителей. Остается удивляться, почему именно образ Шерлока Холмса из всех знаменитых детективов оказался едва ли не самым притягательным для постоянных экранизаций. В чем заключается тайна образа, созданного Артуром Конан Дойлом? Ответить на этот вопрос взялся культуролог Владислав Дегтярев.

Внеэмоциональный социопат

Образ Шерлока Холмса в наших глазах двоится, и эта двойственность не собирается с течением времени ни исчезать, ни сглаживаться. С одной стороны, перед нами предстает явный рыцарь без страха и упрека, защитник слабых и отчаявшихся, последняя надежда бесприданниц и сирот. С другой – столь же явный фрик, внеэмоциональный социопат, живущий по ночам наркоман с непонятными сексуальными предпочтениями. У такого персонажа в шкафу должно быть спрятано множество скелетов – каноны постфрейдистского мышления ничего другого просто не допускают, – и его изысканные старомодные манеры только подтверждают наши худшие опасения.