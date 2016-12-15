17:50

﻿Кремль подверг критике запрет вещания телеканала «Дождь» на Украине. Об этом сообщает сайт «Дождя».

«Деструктивная линия украинской стороны продолжается», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спикер Думы Вячеслав Володин, в свою очередь, назвал случившееся нарушением свободы слова. «Похоже, тут проблема в головах», – добавил Володин.

Национальный совет по телерадиовещанию Украины обязал провайдеров прекратить трансляцию телеканала «Дождь» ранее 12 января. Такое решение было вынесено из-за «непризнания каналом суверенитета Украины» и трансляции российской рекламы.

Под «непризнанием суверенитета», в частности, подразумевалось изображение Крыма на картах как части России, а также въезд журналистов телеканала на полуостров из других регионов РФ, а не с территории Украины.

Позже совет уточнил, что еще одной причиной запрета стал показ комедийных фильмов «О чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики», где обнаружили «популяризацию правоохранительных органов государства – агрессора».

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила, что телеканал не получал от украинских регуляторов претензий по поводу трансляции рекламы. При этом, по ее словам, «Дождь» и вовсе транслировался на территории Украины без коммерческой рекламы. Она пояснила, что карта России в эфире изображается в соответствии с российским законодательством.