18:15

Сбербанк намерен уволить 3 тысячи сотрудников и заменить их роботами. Об этом сообщил заместитель правления Сбербанка Вадим Кулик, передает «Прайм».

Робот-юрист был запущен в конце 2016 года, он сам составляет исковые заявления по физическим лицам, рассказал Кулик.

«Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия 2017 года», – заявил он.

Роботы, которые смогут заменить людей в Сбербанке, сейчас разрабатываются и по другим направлениям, добавил Кулик. Часть людей, на смену которым придут роботы, попадут в программу переобучения, но часть будет сокращена, пояснил представитель Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк сократит 8% работников из-за перехода к онлайн-банкингу. Вместо них в банке планировали нанять 200 новых аналитиков, которые займутся новой для Сбербанка сферой деятельности – анализом данных их клиентов.

Заметка дополняется.