Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях по своей кандидатуре в сенатском комитете по международным делам заявил, что считает Россию опасной, но предсказуемой применительно к защите своих интересов. Компромиссная формулировка, призванная найти общее между сторонниками диалога с Россией и теми, кто поддерживает санкции, на практике лишена всякого смысла: предсказуемость как свойство априори противоречит одному из самых выраженных качеств путинского режима – конъюнктурности его интересов и чрезмерной зависимости от внешних факторов. Предсказуемость возможна лишь там, где есть стратегическая линия государства во внешней и внутренней политике. Для Москвы это остается недоступной роскошью.

Восприятие России как опасного государства стало формироваться после аннексии Крыма, но на практике проявилось только в 2016 году. «С нами теперь будут считаться», – радуются в Кремле, явно недооценивая новую проблему – независимо от позиции различных политических сил в западных странах в тактике выстраивания отношений с Россией Владимир Путин для мирового сообщества становится фигурой, нуждающейся в «укрощении». И разница тут только в подходах: если Обама говорит, что с Москвой нужно жестко, то Трамп предлагает попробовать поставить Россию на место «по-хорошему».