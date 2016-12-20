Аслан Хамтоху, 47 лет, и Артем Аксенчик, 32 года, отбывают пожизненные наказания в российских колониях. Такой приговор означает строгий режим содержания как минимум первые десять лет срока. Заключенные живут в камере по одному или по двое, часто с круглосуточным видеонаблюдением и светом. До недавних пор им полагалась только одна передача и два коротких – по 4 часа – свидания в год, через стекло и в присутствии охранника.

По закону такие осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 25 лет заключения, но на практике этот механизм не работает. По данным правозащитников, в России не было ни одного подобного случая, хотя претендовать на УДО сейчас могут больше 150 человек.

Пожизненный приговор в стране получают только мужчины от 18 до 65 лет. Хамтоху и Аксенчик увидели в этом гендерную и возрастную дискриминацию и дошли со своими жалобами до Большой палаты Европейского суда по правам человека. Ранее подобное не удавалось никому. 24 января суд должен вынести решение. Republic рассказывает, почему два зэка решили бороться с гендерными стереотипами в России и к чему это может привести.