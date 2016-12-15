Когда швейцарский химик Альберт Хофман в 1938 году впервые синтезировал диэтиламид лизергиновой кислоты, ни он, ни его коллеги не подозревали о галлюциногенных свойствах этого вещества – они были открыты случайно только спустя пять лет. В середине века ученые активно экспериментировали с новым препаратом – сначала его использовали для изучения шизофрении, затем стали предполагать, что он может стимулировать креативность, лечить алкоголизм и помогать от депрессии. После того как в 1960-х ЛСД проник в контркультуру, вещество начали запрещать к использованию в США и других странах; в России оно входит в перечень запрещенных к обороту наркотических средств.

Сегодня, несмотря на нелегальность, кислота вновь прокладывает себе путь к массовому потребителю. В последние несколько лет технологическая мекка Кремниевая долина буквально помешалась на «микродозинге» (microdosing) – регулярном приеме малых доз препарата с целью увеличить креативность и улучшить работоспособность. Публикации в Wired, GQ, Rolling Stone, Vogue, Esquire и десятках других изданий свидетельствуют о том, что прием строго ограниченных порций ЛСД перерос отдельных отчаянных экспериментаторов и стремительно становится мейнстримом.