Вторую неделю продолжаются споры о судьбе Исаакиевского собора – сегодня это один из самых посещаемых музеев Петербурга и одновременно крупнейший в городе действующий православный храм. Губернатор города Георгий Полтавченко пообещал передать его из собственности города Русской православной церкви, на что многочисленные горожане ответили протестными петициями и подготовкой к митингу, намеченному на конец января. Общественность главным образом опасается, что после передачи собора церкви доступ в него будет резко ограничен. Профессиональное же сообщество искусствоведов понимает – есть и другая опасность, менее очевидная со стороны.