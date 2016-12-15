21:18

Кандидат на пост министра обороны США генерал Джеймс Мэттис назвал Россию одной из «принципиальных» угроз мировому порядку со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Среди других угроз он назвал Китай и террористические организации. По мнению Мэттиса, Россия нарушает мировой порядок тем, что участвует в кибератаках и информационной войне, не соблюдает международные соглашения, применяет тактики, «близкие к открытой войне» и дестабилизирует ситуацию в других странах.

«Я хотел бы узнать поближе мою команду в сфере безопасности, выработать проект стратегии для противодействия России из-за того, что она уже сделала», – сказал он.

При этом Мэттис поддержал стремление избранного президента США Дональда Трампа развивать сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, но отметил, что у него «очень скромные ожидания» по этому поводу.

Претендент на пост главы ЦРУ Майк Помпео также назвал поведение России «агрессивным». Он отметил, что доклад разведки, опубликованный 7 января, доказывает вмешательство Кремля в выборы президента США и его попытки «повлиять на американскую демократию».

«Это был акт агрессии под руководством российских властей», – заявил Помпео.

Ранее будущий госсекретарь США Рэкс Тиллерсон также говорил, что России должна нести ответственность за свои действия, в том числе за ситуацию с Крымом.