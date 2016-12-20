22:38

Среди бойцов 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБРОН) Нацгвардии распространяются обучающие брошюры по Сирии. Об этом пишет «Новая газета», в распоряжении которой оказались практические пособия.

Брошюры называются «Визуальный переводчик (Сирийская арабская республика)» и «Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской арабской республике». Первая представляет собой иллюстрированный разговорник. Вторая – пятистраничный справочник с краткой информацией о стране, ее географическом положении, языке, валюте и обычаях.

Брошюры газете передал один из сотрудников бывшего специального полка МВД им. Ахмата Кадырова (батальон «Север»). Другие военнослужащие 46-й бригады подтвердили факт массового распространения пособий среди личного состава. Они также подтвердили, что чеченских бойцов готовят к «сирийской командировке».

Издание отмечает, что судить о заказчике первой брошюры можно только по эмблеме Минобороны. Однако во втором документе написано, что он издан Федеральной службой войск Национальной гвардии РФ. На предпоследней странице в брошюре указана несуществующая 64-я бригада. «Новая газета» полагает, что ошибку могли допустить намеренно, чтобы при необходимости назвать пособие фейком.

В начале декабря телеканал «Дождь» рассказал об отправке чеченских контрактников в Сирию. На YouTube появилось несколько видеозаписей, на которых якобы была запечатлена подготовка бойцов к командировке. Однако Кадыров отверг эту информацию.