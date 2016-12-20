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Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка опознана по ДНК-экспертизе среди жертв крушения Ту-154, пишет ТАСС.

Похороны Глинки пройдут предварительно 16 января, сообщил агентству источник из ее окружения. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, – основатель фонда «Справедливая помощь», который с 2007 года помогает тяжелобольным, малоимущим и пострадавшим в результате терактов и катастроф. Глинка лично находилась в Сирии и на Украине во время вооруженных конфликтов. Она летела в сирийскую Латакию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь.

После авиакатастрофы Минобороны решили назвать одно из ведомственных медучреждений именем доктора Лизы.

Самолет Минобороны Ту-154 упал 25 декабря на пути в Сирию. На его борту находились 92 человека, все они погибли. В числе пассажиров была Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова и съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды».

Среди причин катастрофы рассматриваются технические неполадки, ошибка пилотов, попадание в двигатель посторонних предметов или некачественный ремонт. После проведения взрывотехнической экспертизы версия теракта на борту была «аргументированно» исключена.