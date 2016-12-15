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Управление СК в Карелии проверит законность отказа в возбуждении уголовного дела по сообщениям Ильдара Дадина о пытках в колонии. Об этом говорится в письме зампредседателя СК Елены Леоненко.

Постановление будет проверено с «учетом всех приведенных доводов». Руководству следственного управления по республике поручено также «принять предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав».

На избиения в колонии Ильдар Дадин пожаловался 1 ноября, СК после этого начал доследственную проверку. Служебную проверку также провела ФСИН. Оба ведомства сообщили, что не нашли подтверждений словам Дадина. ФСИН обнародовала заключение медиков больницы Петрозаводска, которые не обнаружила у осужденного следов пыток. 12 декабря ведомство объявило об «окончательной точке» в деле Дадина.

В начале декабря оппозиционер был вывезен из колонии в Сенеже. О его новом местонахождении долгое время ничего не было известно. В начале января в Москве прошли пикеты в его поддежку, активисты вышли с плакатами «Где Ильдар Дадин?». Родственники оппозиционера узнали о его местонахождении 8 января.