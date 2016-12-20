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Компания «Газпром» собирается подать в арбитражный суд иск к частным компаниям, импортирующим российский газ в Турцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в обеих странах.

Иск может быть подан в арбитраж Стокгольма, отмечает издание. Причиной спора является цена газа на 2017 год, которую «Газпром» считает заниженной.

Судебное разбирательство по поводу цены газа уже ведется с государственной компанией Botas. «Коммерсантъ» отмечает, что цена для частных импортеров обычно устанавливается ниже, чем для монополии. «Газпром» предложил частным импортерам временно повысить цену, пока не завершится разбирательство с Botas, однако компании отказались.

На позицию «Газпрома», по мнению источников газеты, также оказала влияние национализация частного импортера Akfel Holding – крупнейшего актива российской корпорации в Турции. По данным «Коммерсанта», на Akfel приходится 20% от всех поставок российского газа в эту страну.

Издание называет действия «Газпрома» «непривычно мягкими», что может быть связано с судьбой «Турецкого потока» и оптимизацией отношений Москвы и Анкары.