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Минэкономразвития рассматривает создание резервной копии рунета в качестве альтернативы законопроекту Минкомсвязи о «суверенном интернете», пишут «Ведомости».

Замминистра экономического развития Николай Подгузов раскритиковал предложенный Минкомсвязи законопроект о критической инфраструктуре интернета. Ведомство хочет обязать операторов подключаться к точкам обмена трафиком из государственного реестра. По мнению автора законопроекта, это позволит обеспечить устойчивую работу рунета даже в случае атак извне.

В Минэкономразвитии считают, данная мера приведет к увеличению затрат операторов и вызовет рост цен на связь. Вместо того, чтобы вмешиваться в «сложившийся рынок пропуска передачи данных», в ведомстве предлагают создать резервную систему, к которой будет содержаться детальная информация об автономных системах и IP-адресах.

Резервная копия рунета позволит в случае чрезвычайной ситуации восстановить всю систему, отмечает издание.

В мае 2016 года Минкомсвязи объявило о намерении увеличить долю российского интернет-трафика в стране до 99% к 2020 году. До такого же уровня планировалось довести процент дублируемой критической инфраструктуры интернета. При этом подчеркивалось, что речь не идет об ограничении доступа к источникам вне страны.