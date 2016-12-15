06:21

РЖД снизили собственный прогноз по чистой прибыли в 2017 году с 10 до 3 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на финансовый план компании.

Прогноз в 10 млрд рублей рассчитывался с учетом максимальных тарифных решений, объяснил источник «Ведомостей». Однако компании пришлось снизить свои ожидания, после того как тариф РЖД был увеличен на 4% вместо 9%, а повышающие коэффициенты к тарифу были сокращены с 1,134 до 1,1.

Исходя из новых прогнозов, выручка монополии составит 1,62 трлн рублей. Ожидается, что расходы РЖД в 2017 году будут выше прошлогодних и составят более 1,5 трлн рублей.

Ранее в РЖД предсказали убыток 142 млрд рублей в 2017 году по «стрессовому сценарию».

В 2015 году у РЖД было 318 млн рублей чистой прибыли, а в 2014–44 млрд рублей убытка, отмечают «Ведомости».