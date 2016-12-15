06:48

Руководители российских регионов жалуются на нехватку полномочий и стимулов для развития, пишут «Ведомости».

Губернаторы, выступившие на Гайдаровском форуме, заявили, что политика проводимая Минфином лишает успешные регионы мотивации для дальнейшего развития.

«Чтобы управлять территорией, ты должен управлять кадрами и у тебя должны быть деньги. Если какой-то инструмент отсутствует, то схема не работает», – отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в 2016 году 8 млрд рублей из бюджета республики были перераспределены на нужды других регионов.

В такой ситуации регионам легче оставаться дотационными, чем зарабатывать самостоятельно, считает губернатор Калуги Анатолий Артамонов. Он отметил, что успешные регионы нужно «не бить их молотком по голове сразу, а дать им немного пожить нормально».

«Не дай бог вы добьетесь резкого роста бюджетных доходов – вы сразу вылетаете из всех программ поддержки, которые используются для дотационных регионов, и получаете заоблачное софинансирование адресных программ», – сказал Артамонов.

Глава Красноярского края Виктор Толоконский отметил, что целью проводимой центром политики является «поддержание стабильности экономических и социальных процессов», а не на мотивация успешных регионов к развитию.