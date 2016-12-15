07:23

Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные средства для обеспечения своих сотрудников жильем. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма ведомств.

Согласно подсчетам ведомств, на покупку квартир сотрудникам прокуратуры требуется 19 млрд рублей, а работникам СК – 7,6 млрд рублей.

Из 50 тысяч прокуроров на жилье претендует около 3,6 тысяч человек. Примерно столько же следователей может рассчитывать на служебную квартиру, при этом всего в ведомстве служат 20 тысяч.

Ситуация с обеспечением жильем сотрудников прокуратуры и СК почти одинаковая, отмечает издание. Федеральная целевая программа «Жилище» предусматривает выделение средств на покупку служебных квартир. В 2015 году, например, прокурорам было выделено 464,3, в 2016-м – 405,8 млн рублей.

Чайка и Бастрыкин также выступили с инициативой разрешить ведомствам делать «единовременные социальные выплаты» сотрудникам на покупку квартиры или строительство дома. Для этого нужно изменить существующее законодательство. Как отмечают «Ведомости», это позволит работникам прокуратуры и СК сохранить жилье после увольнения.