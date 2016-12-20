09:23

Глава Центра информационной безопасности ФСБ Андрей Герасимов в ближайшее время покинет свой пост. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей IT-отрасли и источники, близкие к ведомству.

Возможная отставка связана с расследованием управления собственной безопасности ФСБ в отношении одного из заместителей Герасимова. Его отставка – «уже решенный вопрос», отмечают собеседники издания.

«Среди прочего проверяют взаимоотношения ЦИБа с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям,– “Лабораторией Касперского” и Group-IB», – заявил один из источников «Коммерсанта».

Центр информационной безопасности ФСБ специализируется на расследовании киберпреступлений, в том числе в области электронной коммерции и незаконного распространения персональных данных. Герасимов возглавляет центр с 2009 года.