09:48

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласится на экстрадицию в США, если американские власти помилуют информатора Челси Мэннинг. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

Как подчеркивается в сообщении, Ассанж готов пойти на такой шаг, «несмотря на очевидную неконституционность» заведенного против него Минюстом США дела.

Челси Мэннинг сейчас отбывает 35-летнее заключение за передачу WikiLeaks секретных документов Минобороны США. В начале января стало известно, что президент Барак Обама включил ее в потенциальный список заключенных, наказание которым может быть смягчено.

Президентские полномочия Обамы истекают 20 января.

Джулиан Ассанж с 2012 года проживает на территории посольства Эквадора в Великобритании. Британские власти намереваются выдать его Швеции, где Ассанж обвиняется в изнасиловании. Основатель WikiLeaks считает эти обвинения политически мотивированными и опасается, что Швеция может выдать его США, где ему грозить смертная казнь за публикацию секретных документов.