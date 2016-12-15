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Исследователи из Мичиганского университета, проведя математический анализ результатов выборов в Госдуму 2016 года, пришли к выводу, что фальсификации на них были самыми масштабными с 2000 года. Об этом 11 января писал The Washington Post, 13 января на заметку обратило внимание русскоязычное издание Meduza.

В своем исследовании ученые также пришли к выводу, что российские фальсификаторы следят за научными исследованиями о подтасовках на выборах. Такой вывод был сделан на основании того, что некоторые показатели в результатах с очень большой точностью совпадали с теми, которые должны получаться при нормальном распределении – исследователи предположили, что это было сделано специально.

Выборы в Госдуму прошли в сентябре 2016 года. По их итогам «Единая Россия» получила конституционное большинство мест в новой Думе.

Сразу после выборов СМИ обращали внимание на многочисленные математические аномалии в результатах голосования, которые с большой долей вероятности могли указывать на фальсификацию результатов.

В ЦИК, несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях, заявили, что выборы прошли честно и усмотрели в критике «масштабную информационную кампанию по дискредитации выборов».

В октябре 2016 года около трети россиян заявляли о том, что выборы были проведены нечестно.