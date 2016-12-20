11:49

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров в России. Онлайн-трансляция заседания ведется на парламентском сайте. За проголосовал 321 депутат, против – 2, воздержались – 3.

В соответствии с поправками в законодательство, иностранным юридическим или физическим лицам запрещается прямо или косвенно владеть более 20% аудиовизуальных сервисов на территории России. Речь идет о площадках, аудитория которых превышает 100 тысяч жителей РФ в месяц (или 20 тысяч пользователей, если сервис создан для одного субъекта РФ). При этом в документе не прописано, что такое «аудиовизуальный сервис».

При этом требования законопроекта «не будут распространяться на аудиовизуальные сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту, ввиду невозможности полноценного контроля со стороны организатора сервиса за его содержанием», а также на интернет-поисковики.

В правительстве ранее поддержали законопроект, но рекомендовали доработать его ко второму чтению. В своем отзыве правительство указало, среди прочего, что «необходимость ограничения доли иностранного участия в уставном капитале юридического лица, которое может выступать организатором аудиовизуального сервиса, требует дополнительных оснований».

В свою очередь, в Минэкономразвития тоже посоветовали доработать законопроект, в том числе из-за того, что в одном из его положений министерство усмотрело «коррупциогенный фактор». Как пояснили в Минэкономразвития, в поправках не прописана методика определения того, что онлайн-кинотеатр создан для одного субъекта РФ.

Законопроект был внесен в Думу в ноябре 2016 года депутатами Шамсаилом Саралиевым («Единая Россия») и Андреем Луговым (ЛДПР). Сразу же после этого газета «Коммерсантъ» написала, что принятие поправок может привести к уходу с российского рынка YouTube, однако в Минкомсвязи заверили, что видеосервис под предлагаемые ограничения не подпадает.