В пятницу глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин впервые представил публике программу структурных реформ на ближайшие 20 лет, разработанную его командой по поручению Владимира Путина. Его получасовой доклад открыл второй день Гайдаровского форума – 2017 и, похоже, стал главным его событием.

Кудрин анонсировал большую реформу государственного управления, надзора за бизнесом и судебной системы. А также – кардинальную смену приоритетов по расходам бюджета: рост расходов на образование и здравоохранение при общем сокращении доходной базы из-за снижения поступлений от нефтегазовой ренты.

Ключевой вопрос – даст ли президент ход этой программе. Сейчас об этом можно судить лишь по косвенным признакам, и их несколько. Во-первых, говоря о власти, Алексей Кудрин уверенно употребляет слово «мы» (например, «мы должны разделить наши операционные процессы»), то есть позиционирует себя как одного из ключевых идеологов экономической политики. Во-вторых, участники общей с Кудриным сессии форума: министры Антон Силуанов, Максим Орешкин, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и другие, по сути приглашенные для обсуждения программы реформ, – явно были знакомы с деталями доклада Кудрина заранее. Например, Голикова с готовностью подхватила тезис выступавшего, что органы государственного управления используют 390 не связанных друг с другом информационных систем, и продолжила его. Вероятно, программа Кудрина уже обсуждалась в правительстве примерно с тем же набором вводных.

Наконец, Кудрин говорил буквально ультиматумами. Его программу нельзя реализовать на 50%, только на все 100% – иначе ничего не сработает и Россия навсегда отстанет от развитого мира по темпам роста экономики и богатству.