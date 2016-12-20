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У пилотируемого корабля «Союз», который должен в марте 2017 года доставить очередной экипаж на Международную космическую станцию (МКС), выявили неполадки при испытаниях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на Байконуре.

«Во время испытаний на Байконуре был выявлен ряд проблем. Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля полетит “Союз” с другим заводским номером», – рассказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации от Роскосмоса у агентства пока нет.

1 декабря с космодрома Байконур был запущен космический грузовик «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС более 2 тонн груза, однако вывести на орбиту его не удалось: корабль потерпел крушение через шесть минут после старта.

Как рассказывал «Интерфаксу» источник в космической отрасли, несмотря на декабрьскую аварию, график запусков космических грузовиков на 2017 год менять не планируется. Так, в 2017 году Россия собирается отправить на МКС четыре пилотируемых корабля «Союз МС», запуски которых намечены на 27 марта, 29 мая, 12 сентября и 26 октября.