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Министр финансов Антон Силуанов предположил, что Резервный фонд получится сохранить при сохранении цены на нефть на уровне $50 за баррель. Об этом сообщает «Прайм».

«Сможем ли мы сохранить резервный фонд в случае, если цена на нефть останется на уровне 50 долларов за баррель? Сможем, потому что объем дополнительных доходов может составить около 1 триллиона рублей», – заявил Силуанов.

Всего за год из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния планируется потратить 1,8 трлн рублей. Средства из Резервного фонда начнут привлекать не раньше марта, уточнил Силуанов. При этом в текущем году в ведомстве не планируют привлекать кредиты из коммерческих банков для финансирования кассовых разрывов бюджета.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, заверил, что повышение цен на нефть дает возможность сократить использование средств из Резервного фонда в 2017 году и сохранить фонд.

Ранее сообщалось, что Резервный фонд в 2016 году сократился в 3,7 раза, к январю 2017 года он составлял 972,13 млрд рублей. Почти половина потраченной суммы пошла на покрытие бюджетного дефицита.