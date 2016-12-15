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Обычно банковские дискуссии о будущем слушаешь вполуха. Будущее в России – понятие ускользающее. Социологи говорят, что в массовом сознании россиян будущего нет, только сиюминутное. Даже правительство словно в тумане: мучается вопросом, переходить ли от однолетнего планирования бюджета к трехлетнему. Но влиятельные российские банкиры, которых собрал Гайдаровский форум, как ни в чем не бывало обсуждали долгосрочное воздействие финтеха на традиционный банкинг, посчитав тему стоящей полутора часов, отведенных на нее регламентом.

Глава крупнейшей в стране частной финансовой группы «Открытие» Рубен Аганбегян, выступивший модератором, предварял вопросы коллегам пространными рассуждениями о трансформации рынка в цифровую эпоху. Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова делилась взглядами регулятора на перспективы технологии блокчейн и позиции криптовалют. Главный рисковик и зампред Сбербанка Вадим Кулик рассказывал о серьезных планах госбанка в освоении робототехники и ссылался на шефа (выступление Германа Грефа значилось в программе второго дня работы форума, но его мысли о тяжелом будущем банков, конечно, были отлично известны всем присутствующим).

Спикеры, казалось, в целом были заинтригованы нарастающими переменами. Только опоздавший Олег Тиньков, который зевал, не прикрывая рта, не мог скрыть скуки. Когда настал его черед выступать, бывший пивовар и основатель «Тинькофф банка» – «крупнейшего в мире банка без отделений», по словам Аганбегяна, – первым делом заявил, что лично у него все хорошо. Бизнес стремительно растет по всем направлениям, и никто не в силах этому помешать.

– Все разговоры про конкуренцию – это полная ерунда, – флегматично заметил Тиньков, которому периодически приходится отвечать на этот вопрос (даже если, как сейчас, ему его никто не задает). – Мы конкуренцию не чувствуем ни со стороны Сбера, ни «Альфы», ни «Открытия».

Впрочем, кое-что спикера все-таки беспокоило. Олег вдруг заговорил о «пузырях» и «странных сделках на рынке», которые в отличие от онлайн-банкинга и являются основной угрозой сектора.

– К сожалению, за последние несколько лет сформировалось несколько частных финансовых групп, которые, на мой взгляд, выросли на несовершенстве законодательства и бесконтрольности [со стороны] регулятора, – заявил Тиньков, от которого миниатюрную Скоробогатову целиком закрывала массивная фигура Аганбегяна.

Что за группы? Об этом Тиньков умолчал, но дал подсказку.

– Когда возникают частные финансовые группы с активами три, два, один триллион, с не очень понятным происхождением этого капитала, когда тут [средства] пенсионных фондов задействованы по полной схеме, когда [эти группы проводят] IPO на московских биржах… мы все это видим, рынок это понимает и знает, и список этих банков понятен всем… Не знаю, может, он только Госдуме непонятен или ЦБ непонятен? – саркастически заметил Тиньков, пока Скоробогатова терпеливо слушала его слова за надежной ширмой.

Утверждать, что Тиньков имел в виду именно группу миллиардера Бориса Минца, было бы самонадеянно. С другой стороны, на Московской бирже за последнее время, пожалуй, разместилась только ФГ с названием, близким по духу сегодняшней панели, – «Будущее». Эта группа объединяет пенсионные фонды Минца, когда-то бывшего не последним человеком в Мингосимуществе. После госслужбы Минц долго возглавлял ФК «Открытие», совладельцем которой был, а позже продал свою долю партнерам, в том числе модератору сессии Рубену Аганбегяну. Минц был надеждой Гайдара в деле строительства партии Союз правых сил, и впоследствии бизнесмен по-своему отплатил за это доверие – основал Фонд Егора Гайдара.

– Не знаю, Гайдар такое вообще предполагал или нет? – закончил выступление Тиньков. Уточним, что спикер имел в виду творящиеся на рынке безобразия, а вовсе не чудеса цифровых технологий, о которых, по замыслу устроителей, должен был говорить.

К счастью, на дискуссию был приглашен еще один банкир – председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, по совпадению тоже миллиардер и в прошлом близкий соратник Гайдара. Короткое выступление этого человека вернуло внимание к изначальной теме. Более того, сделало ее обсуждение более интересным, чем «триллионные пузыри».