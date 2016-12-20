13:32

Внешэкономбанк не нарушает российское трудовое законодательство при увольнении сотрудников. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Горьков, передает «Прайм».

«Мы законодательство российское соблюдаем. У нас идет процесс изменения структуры, изменения команды и так далее. Это нормальный процесс в новой организации. <…> К сожалению, отдельные люди, далеко не ангелы, используют эту ситуацию и используют ее как провокацию. И пусть это будет на их совести», – подчеркнул он.

Горьков отметил, что обновления нужны в любой организации, иначе та «не будет двигаться». Глава ВЭБа напомнил, что команда госкорпорации «в прошлом далеко не блистала с точки зрения морально-этических разных вещей», приведя в пример, в частности, бывшего заместителя председателя правления ВЭБа Анатолия Балло, которого подозревали в хищении $14 млн. Балло покинул свою должность в марте 2016 года.

12 января газета «Коммерсантъ» писала, что 50 бывших сотрудников ВЭБа пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на «вопиющие и многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики», которые допустил Горьков. Бывшие работники госкорпорации считают, что их уволили незаконно, также, по их словам, им не выплатили премии. В ВЭБе тогда же указали, что вознаграждения всем сотрудникам были выплачены, а в числе покинувших госкорпорацию оказались те, кто не справился с нагрузками или ушел на пенсию.

Сергей Горьков был назначен на пост председателя ВЭБа в конце февраля 2016 года. Ранее эту должность занимал Владимир Дмитриев. Смена руководителя госкорпорации произошла после того, как ВЭБ оказался в тяжелом финансовом положении в том числе из-за расходов на проекты к Олимпиаде 2014 года в Сочи. В итоге ВЭБ получил господдержку, сменил председателя, а также принял новую стратегию развития (в рамках которой организация решилась на продажу ряда активов, в частности, принадлежащего ей пакета акций «Газпрома»).